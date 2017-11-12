Италия

Полузащитник Цзянсу Сунин Рамирес близок к переходу в миланский Интернационале.

Рамирес получил травму в середине октября. Сейчас он проходит восстановление в расположении своего бывшего клуба – Челси.

По информации Corriere dello Serra, в ближайшие несколько недель бразилец прилетит в Милан. Там он будет тренироваться с Интером, чтобы максимально освоиться к январю, когда он сможет играть за "нерадзурри".

Интер и Цзянсу принадлежат одной компании, поэтому вопрос с арендой бразильца выглядит решенным.

Цзянсу Сунин купил Рамиреса у Челси в январе 2016 года за 28 млн евро. С тех пор на счету бразильца 11 голов и 4 ассиста в 32 матчах за китайский клуб.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.