Италия

Защитник Атлетико Шиме Врсально желает вернуться в Италию.

Il Mattino сообщает, что Врсалько дал ясно понять руководству Атлетико, что он желает перебраться в Наполи.

Теперь неаполитанцам предстоит убедить "матрасников" продать хорвата.

По нынешнему контракту Шиме получает в Атлетико 2 миллиона евро за сезон, и он рассчитан до середины 2021 года.

В связи с длительным контрактом испанцы требуют у Наполи 20 миллионов евро, тогда как "партенопеи" не готовы платить более 14 миллионов.

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