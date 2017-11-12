Защитник Атлетико Шиме Врсально желает вернуться в Италию.
ШИМЕ ВРСАЛЬКО, GETTY IMAGES
12 ноября 2017, 13:57
Il Mattino сообщает, что Врсалько дал ясно понять руководству Атлетико, что он желает перебраться в Наполи.
Теперь неаполитанцам предстоит убедить "матрасников" продать хорвата.
По нынешнему контракту Шиме получает в Атлетико 2 миллиона евро за сезон, и он рассчитан до середины 2021 года.
В связи с длительным контрактом испанцы требуют у Наполи 20 миллионов евро, тогда как "партенопеи" не готовы платить более 14 миллионов.
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