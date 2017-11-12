Италия

Николас Игуаин — брат и агент нападающего Ювентуса Гонасло Игуаина — рассказал об эмоциях игрока после подписания контракта со "старой синьорой".

Переход аргентинского форварда из Наполи в Ювентус выдался невероятно тяжелым. Фанаты "партенопеи" сменили любовь к Гонсало на свирепую ненависть, при этом футболист испортил отношения и с руководством неаполитанского клуба.

Несмотря на все это, Игуаин был невероятно счастлив, когда подписал контракт с туринцами – рассказал его агент.

"Когда я вспоминаю о подписании соглашения с Юве, первое, что приходит мне на ум – как Гонсало поднял меня на руки и подбросил в воздух. Он просто светился от счастья", — сказал Николас в интервью Tuttosport.

"Он всегда забивал много голов, но Ювентус – клуб с невероятной инфраструктурой. Он помог Игуаину расти".

"Если "бьянко-нери" продолжат регулярно набирать очки, они станут чемпионами в нынешнем сезоне, так как впереди еще очень много матчей".

"В данный момент я не стану комментировать отношения между Гонсало и президентом Наполи Де Лаурентисом", — подытожил агент.

В нынешнем сезоне Игуаин отличился 7 голами в 12 поединках чемпионата Италии.