Италия

"Нерадзурри" могут усилиться защитником Манчестер Сити Эльякимом Мангала или беком Барселоны Томасом Вермаленом.

Миланский клуб собирается усилить центр обороны в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, Интер рассматривает двух кандидатов на переход: Эльякима Мангала и Томаса Вермалена.

По информации источника, "нерадзурри" попытается взять кого-то из вышеназванных игроков в аренду в январе.

В нынешнем сезоне Мангала отыграл всего 19 минут в Премьер-лиге, в то время как Вермален и вовсе не появлялся на поле в поединках Примеры.

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