Италия

Полузащитник Барселоны Денис Суарес может перейти в Наполи во время зимнего трансферного окна.

Испытывающий в последних матчах явную нехватку квалифицированных исполнителей вне основного состава, Наполи намерен в январе обсудить с Барселоной возможный трансфер Дениса Суареса.

Как сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport, Наполи готов предоставить Денису Суаресу намного больше игровой практики, чем тот имеет сейчас в Барселоне.

В нынешнем сезоне Денис принял участие лишь в восьми матчах Барселоны во всех турнирах (три в стартовом составе) и забил два мяча.

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