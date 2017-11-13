Полузащитник Барселоны Денис Суарес может перейти в Наполи во время зимнего трансферного окна.
Денис Суарес, Getty Images
13 ноября 2017, 17:40
Испытывающий в последних матчах явную нехватку квалифицированных исполнителей вне основного состава, Наполи намерен в январе обсудить с Барселоной возможный трансфер Дениса Суареса.
Как сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport, Наполи готов предоставить Денису Суаресу намного больше игровой практики, чем тот имеет сейчас в Барселоне.
В нынешнем сезоне Денис принял участие лишь в восьми матчах Барселоны во всех турнирах (три в стартовом составе) и забил два мяча.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.