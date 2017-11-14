Италия

Полузащитник Даниэле Де Росси не был согласен с решениями главного тренера сборной.

Итальянцы не сумели пройти на чемпионат мира 2018, такое со Скуадрой Адзуррой случилось впервые с 1958 года.

Первый матч против Швеции на выезде Италия проиграла, а во втором им нужно было забивать. Во втором тайме к Даниэеле Де Росси подошел помощник тренера и попросил начать разминаться.

"Зачем мне разминаться?", — ответил Де Росси. — "Мы не собираемся играть вничью, мы близки к провалу и нам нужно выигрывать, выпускайте нападающих".

При этом, говоря последнюю фразу Де Росси отчетливо показал на Лоренцо Инсинье, который в итоге так и не вышел на футбольное поле.

Отметим, что после этого матча Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной.

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