Италия

"Россо-нери" могут покинуть Сан Сиро и заняться постройкой новой арены.

Ранее ожидалось, что Милан и Интер общими усилиями будут реконструировать Сан Сиро, который долгие годы являлся домом для обеих команд.

Тем не менее, Corriere dello Sport и Tuttosport пишут о том, что все может сложится совершенно иным образом.

По информации изданий, Интер планирует выкупить арену у города и стать ее единоличным хозяином, произведя реконструкцию, в то время как Милан раздумывает над постройкой абсолютно нового стадиона.

В данный момент никаких деталей относительно того, где "россо-нери" планируют возвести арену и какой она будет нет, однако руководство клуба всерьез обдумывает данный вопрос.

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