Италия

Алленаторе сборной Италии Джампьеро Вентура в ближайшее время покинет свой пост.

Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).

Сообщалось, что Джампьеро Вентура на послематчевой пресс-конференции заявил, что уходит из команды, однако позднее тренер сам опроверг эту информацию.

Тем не менее, отставка все-таки состоится. По крайней мере, Вентура пообещал уйти из сборной одному из журналистов.

"Si dimette o no? Ce lo promette?" "Sì".

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi — Le Iene (@redazioneiene) 14 ноября 2017 г.

При этом Вентура желает получить от Федерации Футбола Италии компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 700 тысяч евро. Интересно, что тренер может рассчитывать на 2,6 млн, однако готов пойти на уступки.

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