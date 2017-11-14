Алленаторе сборной Италии Джампьеро Вентура в ближайшее время покинет свой пост.
ДЖАмПЬЕРО ВЕНТУРА, GETTY IMAGES
14 ноября 2017, 15:49
Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).
Сообщалось, что Джампьеро Вентура на послематчевой пресс-конференции заявил, что уходит из команды, однако позднее тренер сам опроверг эту информацию.
Тем не менее, отставка все-таки состоится. По крайней мере, Вентура пообещал уйти из сборной одному из журналистов.
При этом Вентура желает получить от Федерации Футбола Италии компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 700 тысяч евро. Интересно, что тренер может рассчитывать на 2,6 млн, однако готов пойти на уступки.
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