Итальянский специалист Карло Анчелотти все-таки может возглавить сборную своей страны уже сейчас.
Карло Анчелотти, getty images
14 ноября 2017, 18:34
Днем ранее сборная Италии сыграла дома вничью со Швецией 0:0. Из-за поражения итальянцев в первом матче (0:1), Скуадра Адзурра впервые за 60 лет не пробилась в финальную часть чемпионата мира.
Тренером итальянцев остается Джампьеро Вентура, но он уже пообещал уйти в отставку. Федерация футбола Италии уже начала поиск замены.
Журналист Bild Тобиас Альтшефль сообщает, что в ближайшее время будут проведены переговоры с Карло Анчелотти.
Ранее Анчелотти сообщал, что намерен отдыхать до конца сезона. Кроме того, Карло говорил, что хочет возглавить сборную на более поздних этапах карьеры, а пока что намерен работать с клубами.
Также были слухи, что Хорватский футбольный союз попробует договориться с Анчелотти, чтобы он поработал с "клетчатыми" перед и во время ЧМ-2018.
Кроме Карло Анчелотти в тренерское кресло сборной Италии прочат Антонио Конте, Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.
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