Италия

Итальянский специалист Карло Анчелотти все-таки может возглавить сборную своей страны уже сейчас.

Днем ранее сборная Италии сыграла дома вничью со Швецией 0:0. Из-за поражения итальянцев в первом матче (0:1), Скуадра Адзурра впервые за 60 лет не пробилась в финальную часть чемпионата мира.

Тренером итальянцев остается Джампьеро Вентура, но он уже пообещал уйти в отставку. Федерация футбола Италии уже начала поиск замены.

Журналист Bild Тобиас Альтшефль сообщает, что в ближайшее время будут проведены переговоры с Карло Анчелотти.

Ранее Анчелотти сообщал, что намерен отдыхать до конца сезона. Кроме того, Карло говорил, что хочет возглавить сборную на более поздних этапах карьеры, а пока что намерен работать с клубами.

Также были слухи, что Хорватский футбольный союз попробует договориться с Анчелотти, чтобы он поработал с "клетчатыми" перед и во время ЧМ-2018.

Кроме Карло Анчелотти в тренерское кресло сборной Италии прочат Антонио Конте, Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.

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