Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо рискует пропустить выездной матч против Сампдории из-за травмы.
Хуан Куадрадо, Getty Images
14 ноября 2017, 20:13
Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо получил травму бедра в расположении сборной Колумбии.
В ближайшие дни он будет работать по индивидуальной программе и его участие в матче против Сампдории находится под сомнением.
В текущем сезоне Куадрадо сыграл за Ювентус 10 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Матч между Сампдорией и Ювентусом состоится в воскресенье, 19 ноября.
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