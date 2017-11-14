Италия

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо рискует пропустить выездной матч против Сампдории из-за травмы.

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо получил травму бедра в расположении сборной Колумбии.

В ближайшие дни он будет работать по индивидуальной программе и его участие в матче против Сампдории находится под сомнением.

В текущем сезоне Куадрадо сыграл за Ювентус 10 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Матч между Сампдорией и Ювентусом состоится в воскресенье, 19 ноября.

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