Ювентус постарается убедить полузащитников Эмре Джана и Леона Горецку присоединиться к ним предстоящим летом в качестве свободных агентов.
Леон Горецка и Эмре Джан, Getty Images
14 ноября 2017, 21:57
Действующие контракты Эмре Джана с Ливерпулем и Леона Горецки с Шальке истекают в конце текущего сезона, поэтому уже зимой они могут заключить предварительные соглашения с другими клубами.
"В конце сезона они будут свободными агентами. Мы заинтересованы в них и постараемся их подписать, но все зависит от их желания", — заявил Маротта.
В текущем сезоне 23-летний Джан провел за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
На счету 22-летнего Горецки четыре гола в десяти матчах за Шальке.
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