Италия

Ювентус постарается убедить полузащитников Эмре Джана и Леона Горецку присоединиться к ним предстоящим летом в качестве свободных агентов.

Действующие контракты Эмре Джана с Ливерпулем и Леона Горецки с Шальке истекают в конце текущего сезона, поэтому уже зимой они могут заключить предварительные соглашения с другими клубами.

"В конце сезона они будут свободными агентами. Мы заинтересованы в них и постараемся их подписать, но все зависит от их желания", — заявил Маротта.

В текущем сезоне 23-летний Джан провел за Ливерпуль 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

На счету 22-летнего Горецки четыре гола в десяти матчах за Шальке.

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