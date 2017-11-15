Италия

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может быть уволен или оставлен на своей должности уже завтра.

Италия впервые за 60 лет не сумела пробиться на чемпионат мира. После этого наставник Скуадры Адзурры пообещал подать в отставку, но пока еще остается на своем посту.

"Мы глубоко расстроены и разочарованы, что не сумели пробиться на чемпионат мира. Поэтому я созвал совещание на 15 ноября, на котором мы проведем глубокий анализ случившегося и определим дальнейшие действия", — заявил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо.

Главными претендентами на должность тренера Скуадры Адзурры называют Карло Анчелотти (без клуба) и Антонио Конте (Челси), а запасными – Роберто Манчини (Зенит) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

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