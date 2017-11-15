Италия впервые за 60 лет не сумела пробиться на чемпионат мира. После этого наставник Скуадры Адзурры пообещал подать в отставку, но пока еще остается на своем посту.

"Мы глубоко расстроены и разочарованы, что не сумели пробиться на чемпионат мира. Поэтому я созвал совещание на 15 ноября, на котором мы проведем глубокий анализ случившегося и определим дальнейшие действия", — заявил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо.

Главными претендентами на должность тренера Скуадры Адзурры называют Карло Анчелотти (без клуба) и Антонио Конте (Челси), а запасными – Роберто Манчини (Зенит) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).

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