Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может быть уволен или оставлен на своей должности уже завтра.
Джампьеро Вентура, getty images
15 ноября 2017, 01:10
Италия впервые за 60 лет не сумела пробиться на чемпионат мира. После этого наставник Скуадры Адзурры пообещал подать в отставку, но пока еще остается на своем посту.
"Мы глубоко расстроены и разочарованы, что не сумели пробиться на чемпионат мира. Поэтому я созвал совещание на 15 ноября, на котором мы проведем глубокий анализ случившегося и определим дальнейшие действия", — заявил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо.
Главными претендентами на должность тренера Скуадры Адзурры называют Карло Анчелотти (без клуба) и Антонио Конте (Челси), а запасными – Роберто Манчини (Зенит) и Массимилиано Аллегри (Ювентус).
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