Главный тренер Италии Джампьеро Вентура считает себя успешным тренером "скуадры адзурры".
ДЖАМПЬЕРО ВЕНТУРА, FOURFOURTWO
15 ноября 2017, 06:51
Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).
Тем не менее, алленаторе "скуадры адзурры" считает себя успешным тренером.
"Без Италии чемпионат мира будет неприглядным, но такова реальность. Что я могу поделать?", — задался вопросом Вентура.
"Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл всего лишь в двух матчах", — добавил тренер.
На самом деле Вентура лукавит, ведь на посту главного тренера сборной Италии онпроигрывал трижды (17 матчей, 10 побед, 4 ничьи).
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