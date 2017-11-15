Италия

Главный тренер Италии Джампьеро Вентура считает себя успешным тренером "скуадры адзурры".

Италия не смогла пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет. По сумме двухматчевого противостояния итальянцы уступили шведам (0:1, 0:0).

Тем не менее, алленаторе "скуадры адзурры" считает себя успешным тренером.

"Без Италии чемпионат мира будет неприглядным, но такова реальность. Что я могу поделать?", — задался вопросом Вентура.

"Я попросил прощения у всех итальянцев за результат, но со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Я проиграл всего лишь в двух матчах", — добавил тренер.

На самом деле Вентура лукавит, ведь на посту главного тренера сборной Италии онпроигрывал трижды (17 матчей, 10 побед, 4 ничьи).

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