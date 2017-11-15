Италия

Федерация футбола Италии отправила в отставку Джампьеро Вентуру с поста главного тренера национальной команды.

Джампьеро Вентура был уволен с должности главного тренера сборной Италии из-за проваленного отбора на ЧМ-2018, сообщил официальный сайт Федерации футбола Италии.

Под его руководством "скуадра адзурра" заняла второе место в отборочной группе к чемпионату мира-2018, пропустив вперед Испанию, а в стыковых матчах уступила Швеции. Таким образом, итальянцам не удалось пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет.

Тем не менее, сам алленаторе отказался подавать в отставку, заявив, что с ним сборная Италии показывала лучшие результаты за последние 40 лет.

И, все же, с такими суждениями Вентуры не согласилось руководство Федерации футбола Италии, уволив 69-летнего тренера, который находился у руля национальной команды с июня 2016-го года, заменив Антонио Конте.

Всего под руководством Вентуры сборная Италии провела 16 матчей: 9 побед, 4 ничьи, 3 поражения.

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