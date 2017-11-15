Италия

Рома намерена подписать новый четырехлетний контракт со своим вингером Диего Перотти.

Рома предложит своему вингеру Диего Перотти продлить контракт до 2021-го года.

Срок действия текущего соглашения с 29-летним аргентинцем истекает летом 2019-го года, поэтому римляне намерены продлить контракт с вингером уже в ближайшее время.

В текущем сезоне Перотти провел за Рому 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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