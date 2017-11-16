Италия

Легендарный нападающий Ювентуса Фабрицио Раванелли считает главного тренера Челси Антонио Конте лучшим кандидатом на пост наставника национальной команды Италии.

После провальной квалификации сборной Италии на чемпионат мира-2018 Джамьеро Вентура был уволен с поста главного тренера команды.

Теперь итальянская федерация футбола ищет нового наставника, и лучшим кандидатом на данный пост, по мнению Фабрицио Раванелли, является Антонио Конте.

"Я сделал бы все возможное, чтобы вернуть Антонио Конте", — цитирует Раванелли TMW Radio.

"Я попытался бы всеми силами убедить его, ведь то, что он в свое время проделал со сборной Италии – это невероятно".

"Конте – тренер-новатор. Он прекрасно знает, как организовать перестройку в команде. К тому же его преданность синей футболке заслуживает уважения", — подытожил Фабрицио.

Ранее сообщалось, что помимо Конте на должность главного тренера итальянской сборной претендуют еще несколько тренеров: Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри.