Полузащитник Челси Виллиан может перебраться в Серию А уже будущей зимой.
Виллиан, Getty Images
16 ноября 2017, 11:54
В нынешнем сезоне бразильский хавбек отыграл всего 6 матчей за "синих", при этом в прошлом розыгрыше АПЛ 29-летний полузащитник лишь 15 раз выходил в стартовом составе.
Как сообщает Calciomercato, Милан планирует воспользоваться тем, что игрок жаждет получать больше игрового времени, и предпримет попытку заполучить Виллиана уже в январе.
29-летний футболист видится "россо-нери" отличным усилением в свете неудачно складывающегося сезона.
Ранее спортивный директор Милана Марко Фассоне заявил, что Милан не будет тратить много денег будущей зимой.
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