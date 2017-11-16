Италия

Полузащитник Челси Виллиан может перебраться в Серию А уже будущей зимой.

В нынешнем сезоне бразильский хавбек отыграл всего 6 матчей за "синих", при этом в прошлом розыгрыше АПЛ 29-летний полузащитник лишь 15 раз выходил в стартовом составе.

Как сообщает Calciomercato, Милан планирует воспользоваться тем, что игрок жаждет получать больше игрового времени, и предпримет попытку заполучить Виллиана уже в январе.

29-летний футболист видится "россо-нери" отличным усилением в свете неудачно складывающегося сезона.

Ранее спортивный директор Милана Марко Фассоне заявил, что Милан не будет тратить много денег будущей зимой.

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