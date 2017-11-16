Италия

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини прокомментировал информацию о натянутых отношениях игроков и экс-главным тренером.

Сборная Италии впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира после поражения в стыковых матчах от шведов.

Ранее в СМИ появилась информация, что после первого матча со сборной Швеции Вентура разругался с игроками и грозился уйти в отставку.

"Я читал множество этих историй, но скажу лишь одно — все это фантазии и сказки. Я всегда общался с тренером и у нас был неплохой диалог. Но я никогда не позволяю себе указывать тренеру, как мы должны играть. И это касается не только меня, но и всех товарищей по команде", — передает слова Кьеллини Corriere della sera.

Отметим, что после матча против Швеции, Кьеллини заявил об уходе со сборной.