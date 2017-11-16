Италия

Защитник Интера Милан Шкринир заявил, что он сосредоточен лишь на своей команде и не придает значения слухам, связывающим его с Барселоной.

По информации СМИ, во время январского трансферного окна Барселона собирается сделать предложение Интеру о покупке центрального защитника "нерадзурри" Милана Шкриниара.

"Меня не интересует Барселона. Я играю за Интер и сосредоточен лишь на том, чтобы побеждать вместе со своей командой. Я очень доволен тем, как складывается мой сезон, и мне нужно продолжать в том же духе", — цитирует Шкриниара Mediaset Premium.

"Матч против Аталанты будет трудным, но мы сыграем перед собственными фанатами и должны побеждать, ведь уже потеряли очки с Торино. Наша цель — выход в Лигу чемпионов".

В текущем сезоне Шкриниар провел за Интер 12 матчей в Серии А, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.

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