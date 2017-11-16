Италия

Экс-нападающий сборной Италии Пабло Даниэль Освальдо рассказал о том, почему он решил завершить футбольную карьеру.

Пабло Даниэль Освальдо успел поиграть за многие клубы, в числе которых Фиорентина, Эспаньол, Рома, Саутгемптон, Ювентус, Интер и Бока Хуниорс, прежде чем в 2016-м году неожиданно завершить карьеру в возрасте 30 лет.

"Я решил завязать с футболом, когда играл за Боку, меня окружало очень много слухов. Я не мог выйти на улицу, я боялся людей", — сказал Освальдо.

"Я не мог больше этим заниматься. У меня были предложения из Китая и клубов, выступающих в Лиге чемпионов, но меня это больше не интересовало. Я начал ненавидеть то, что всегда любил. Футбол заслуживает уважения, но деньгам я предпочитаю барбекю и пиво".

"Хотите посмеяться? В декабре 2016-го года со мной связался Хорхе Сампаоли, тогда он тренировал Севилью. Он сказал мне: "Дани, я ничего от тебя не требую, можешь делать все что хочешь на поле и за его пределами, но мне нужен нападающий". Я ему ответил: "Но босс, я собрался на рок-фестиваль в Коскине!". Он сказал: "Я забыл! Отправляйся туда, конечно, ты не можешь это пропустить". Двое сумасшедших!".

"Скучаю ли я по футболу? Я играл за большие клубы с великими чемпионами. В то время я об этом не задумывался, принимал все как должное. Сегодня я понимаю, насколько мне посчастливилось, но я не скучаю, поверьте мне".

Освальдо покинул Интер, за который играл на правах аренды, после драки с главным тренером "нерадзурри" Роберто Манчини.

"Я ударил его после того знаменитого матча Ювентус — Интер. Я сказал ему: "Хочешь подраться?". Он ответил: "Не говори так перед всеми". Если бы он не отстранил меня, то потерял бы авторитет".

"После этого я отправился к нему в офис и плакал, мне было стыдно. Он отличный тренер с хорошим характером".

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