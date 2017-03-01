Правила жизни

Football.ua представляет самые яркие высказывания Альберто Дзаккерони — тренера раскрывшегося в Удинезе, но знающего все о дерби Милана, так как работал и с Интером и с Миланом. Не меньше он знает и о дерби Турина, поскольку возглавлял и Ювентус и Торино. Более того — он тренировал и в Японии и в Китае. У него есть, что вам сказать в свой день рождения (64 года).

Я принадлежу к тем тренерам, которые предпочитают много работать на футбольном поле. Я скорее буду заниматься с игроками упражнениями во время тренировок, а не теоретическими выкладками. Такой подход также помогает.

У меня всегда были натянутые отношения с президентом [Милана Сильвио Берлускони] и я часто слышал от него колкости в мой адрес. Многие потеряли веру в меня еще летом, но, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, если бы нас не преследовали травмы, все было бы совсем по другому

Моуринью – агрессивный и тактически ограниченный тренер. Он один из тех, кому обязательно нужен враг. Когда враг находится, он включает свою агрессию. Я не ценю такое человеческое качество. Я как-то послал тренеров, чтобы понаблюдать за предсезонной подготовкой Интера. Уже вечером они мне позвонили и сказали, что там нечему учиться.

Мне кажется, что Моуринью был бы счастлив в Италии лет 80 назад, когда страной правил Бенито Муссолини, беспощадно пресекавший всякое инакомыслие

Скудетто зарабатывается десять месяцев и через страдания

Много кто сожалеет, что я не смог улучшить положение Ювентуса, но я столкнулся с трудностями, которых не ждал. Тренер хорош тогда, когда имеет возможность выбирать. У нас было слишком много травмированных футболистов.

Але (Алессандро Дель Пьеро) и Тотти – совершенно разные. Я так говорю, потому что знаю, о чем говорю. Дель Пьеро сделал бы что угодно, чтобы побеждать с Юве. Под "что угодно" я подразумеваю, помимо прочего, и согласие сесть на скамейку без разговоров, выйдя потом на последних минутах и забив решающий гол. Алекс – это не опасность, это дополнительное оружие.

Японцы традиционно черпают силы в коллективе, они — одна команда. У Хонды есть некоторые задатки лидера, но он не ведет себя, как лидер. С другой стороны, он – публичная персона: отличается и поведением, и манерой одеваться, и даже в интервью никогда не бывает банальным. В сборной он всегда ведет себя образцово, без малейших признаков звездной болезни: работает и выкладывается наравне со всеми. За те три с половиной года, что я тренирую сборную Японии, я очень доволен поведением Кейсуке. Он всегда показывал себя настоящим профессионалом, и даже когда получал повреждения, стремился приехать в Токио, чтобы тренироваться под наблюдением наших специалистов. Серьезный парень.

Если кто-то хочет купить японца, чтобы строить баррикады на поле, то лучше поискать кого-то другого. Если же, напротив, вы хотите играть в техничный футбол, тогда они вам пригодятся. Потому что они серьезные, надежные, хорошо оснащены технически и неиспорченные.

В футбольной плоскости я поставил себе цель показать уважение к японской культуре, а также представить свои идеи, создав баланс между атакой и защитой. Вместе с тем я не пытался лишить моих подопечных творческих инициатив на поле, ведь японцы — это врожденные мечтатели. Они просто такие и я не хочу идти против этой культуры.

Японская культура развивается во всех аспектах жизни — не только в футбольной плоскости. Мне кажется, что Япония скоро всё же станет мощной силой в мире. У японцев и дисциплина, и надлежащее культурное развитие, и очень талантливые молодые игроки. Будущее выглядит очень светлым.

Я был в Китае и поинтересовался у местных бизнесменов, что они знают о компании, которая собирается приобрести «Милан». И знаете, что? О ней никто ничего не знает. Мне кажется, что Берлускони вновь пытается обвести всех вокруг носа.

Моуринью и Бенитес – великие тренеры, но у них диаметрально противоположные представления о футболе.

Я никогда не строю долгосрочных планов, предпочитая двигаться от матча к матчу.

У тренера должно быть достаточно энергии, причем ее должно хватать не только на себя, но и на других.

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