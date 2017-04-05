Правила жизни

В сезоне 2003/2004 Флорентино Перес отдал в аренду в Монако Фернандо Морьентеса — одного из символов Реала. Менее чем через год тот элегантно отомстил "сливочным", выбив их вместе с Монако из Лиги чемпионов. Легенда, знающая толк в настоящей мести, делится своими жизненными принципами в свой день рождения (41 год).

То, что я сын военного, уже с малых лет заставляло меня придерживаться строгой дисциплины. И это, без сомнения, помогло мне как в футболе, так и в жизни.

Я человек верующий и ношу распятие и две медали Девы Пилар в память о своих успехах со времён Сарагосы. Возможно, кто-то полагает, что это глупость, но с ними я чувствую себя намного увереннее.

Благодаря всему завоёванному, благодаря всему сделанному для клуба, благодаря своей значимости для Мадрида, главный галактико — Рауль. То, что Рауль — это больше, чем галактико — с этим даже нет смысла спорить, это символ, это олицетворение Клуба. Вряд ли мы увидим ещё одного Рауля.

На втором месте после Рауля — Зидан. Было очень почётно играть рядом с ним. Даже на тренировках было очень интересно за ним наблюдать. Мне удалось познакомиться с ним лично, и должен сказать, что в жизни он такой же феномен, как и на поле, или даже больше. Он определённо заслуживает десятку по десятибалльной шкале.

Мне всегда приятно вспоминать свой гол в ворота Валенсии в финальном матче Лиги чемпионов. Это был первый из трёх голов, забитых нами в том поединке, событие важное в играх такого ранга. Гол я забил во многом благодаря Мичелу Сальгадо, и вспоминать его буду всегда. Возможно, он не самый красивый в моей биографии, но самый важный — это уж наверняка!

В преддверии Суперкубка Европы, в котором мы победили Фейеноорд, они (Реал — прим. авт.) решили меня продать. Честно говоря, было очень неприятно. Мадрид охотился за Рональдо и включал в операцию меня: меня бы покупал Интер и после этого перепродавал Барселоне. Мадрид меня не хотел, а Гаспар, тогдашний президент Барсы, был готов заплатить 24 миллиона. Но в итоге всё запуталось, и я остался, чего я собственно и хотел.

Игрок может форсировать свой уход и может его добиться, но если клуб ставит на тебе крест, то вряд ли тебе удастся избежать продажи.

Если во Франции есть кто-то, кто не знает меня, пусть посмотрит на то, как складывалась моя карьера. Я вписал свое имя в историю. Если мне и есть что доказывать, то только самому себе.

Финал в Стамбуле? Самый невероятный матч в моей карьере, самый невероятный из тех, что я видел. Я тогда был на трибуне и не мог пойти в раздевалку при счете 0:3, чтобы посмотреть, что будет говорить Бенитес.

Бенитес – очень высокий профессионал. Мне повезло, и я работал с ним два года. Он не страдает навязчивыми идеями, но очень скрупулёзен в работе и в общении с каждым игроком.

Понимание футбола Дешама близко к моему. Если бы я был тренером, то был бы похож на Дешама. Мне импонирует его стиль работы, в таком же стиле действует Бенитес в Ливерпуле, который является ещё одним важным тренером в моей жизни. Ну и, конечно же, Дель Боске.

Мне не понравился британский футбол, в котором много борьбы. Да и судьи позволяют там слишком многое. Нападающие не защищены от грубости защитников, и у меня в Англии были трудные времена.

Самое большое разочарование в футболе связано с ЧМ-98. Это матч с болгарами, которых мы обыграли 6:1, но этого оказалось мало, чтобы выйти из группы. Настоящее разочарование... Парадокс — мы выиграли 6:1, а разочарование оказалось самым большим

Самое большое разочарование мне довелось испытать не на футбольном поле, а за его пределами. Я не мог скрыть слёз, когда узнал, что Камачо не берёт меня на Евро-2000. Было очень обидно не получить приглашение, ведь я был в хорошей форме и чувствовал, что могу помочь сборной.

Моя единственная цель — получать удовольствие. Я не ставил перед собой каких-то задач, ведь игра для меня — способ получения наслаждения. Так я нахожусь в хорошей форме и чувствую себя моложе.

Мне всегда нравилось брать лучшее у каждого тренера. Этот микс – моя философия. Надеюсь делать свою работу максимально хорошо, приложу весь свой опыт для достижения результатов. Тренерский опыт у меня небольшой, но зато насыщенная профессиональная карьера.

Football.ua