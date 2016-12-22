Нидерланды. Новость

Полузащитник Челси Марко ван Гинкель в ближайшее трансферное окно может вернуться в ПСВ.

Ван Гинкель пополнил ряды Челси летом 2013-го года, перейдя из Витесса. С тех пор голландцу так и не удалось завоевать место в стартовом составе Синих.

Осенью 2014-го года Ван Гинкель отправился в аренду в Милан, однако практически не играл за россо-нери из-за травм. Летом 2015 года также на правах аренды полузащитник перебрался в Сток Сити, однако уже зимой футболист вернулся в стан Синих.

Наконец, в феврале этого года Ван Гинкель перешел в ПСВ, где ему удалось впечатлить тренерский штаб и руководство клуба. За ПСВ он провел 13 матчей, отметившись при этом восемью голами и одним ассистом.

Летом этого года ПСВ хотел выкупить контракт 24-летнего футболиста, однако переходу помешала травма игрока. Несмотря на отсутствие у Марко игровой практики в текущем сезоне, ПСВ по-прежнему рассчитывает оформить его трансфер.

Спортивный директор голландского клуба поведал, что клуб пока что не вступал в переговоры с Челси, однако желание подписать Ван Гинкеля никуда не делось.