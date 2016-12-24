Нидерланды. Новость

Экс-футболист Аль-Ахли и Ливерпуля Уссама Ассаиди стал игроком Твенте.

Официальный сайт голландского клуба отрапортовал о подписании контракта с марокканским хавбеком. Около месяца назад Ассаиди разорвал договор с клубом из ОАЭ и находился в поиске команды.

28-летний крайний полузащитник подписал соглашение с Твенте до лета 2019-го года. Ранее Ассаиди выступал в Нидерландах за Алмере, Де Граафсхап и Гронинген, после чего перебрался в Ливерпуль.

"С нетерпением жду, чтобы снова играть в Эре. У меня было несколько вариантов как на родине, так и заграницей, но я сознательно выбрал Твенте. Я не играл часть времени потому потребуется немного, чтобы вернуться в лучшие кондиции", — сказал Ассаиди.

За Аль-Ахли футболист провел 17 матчей. В сезоне 2016/17 игрок на поле не выходил.