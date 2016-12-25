Нидерланды. Новость

Полузащитник турецкого Фенербахче Джермейн Ленс вряд ли вернется в голландский ПСВ.

Напомним, что 29-летний вингер Канареек, права на которого принадлежат английскому Сандерленду, защищал цвета эйндховенцев с 2010 по 2013 годы.

По информации турецких СМИ, Черные коты испытывают финансовые проблемы, поэтому готовы продать Ленса по сниженной цене.

Предполагается, что голландец обойдется потенциальным покупателям в 5-7 млн евро.

Отмечается, что Фенербахче заинтересован в подписании экс-хавбека киевского Динамо на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что не прочь вернуть Ленса в свои ряды и ПСВ, однако преградой для этого могут стать правила финансового Fair Play — эйндховенцы не могут себе позволить заплатить за голландца такую сумму.

В текущем сезоне полузащитник сборной Нидерландов отыграл за Фенербахче во всех турнирах 12 матчей, отметившись 2 голами и 7 ассистами.