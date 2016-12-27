Нидерланды. Новость

Полузащитник мадридского Реала и сборной Норвегии Мартин Эдегор может продолжить карьеру в голландской Эредивизи.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 18-летнего атакующего хавбека Королевского приписывали французскому Ренну, однако, в итоге, бретонцы заявили, что не нуждаются в норвежце.

По информации испанского издания Marca, в ближайшее время Эдегор присоединится к голландскому Херенвену, цвета которого будет защищать на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник сборной Норвегии отыграл за команду Зинедина Зидана всего 1 матч. Кроме того, на его счету 13 поединков и 3 гола в составе молодежной команды Реала.