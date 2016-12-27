Нидерланды. Новость

Экс-наставник сборной Нигерии Сандей Олисе назначен главным тренером голландской Фортуны из Ситтарда.

Напомним, что с июля 2015 года по февраль 2016 года 42-летний специалист тренировал сборную Нигерии.

Как сообщает официальный сайт Фортуны, Олисе подписал с голландским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на один сезон.

К своим новым обязанностям нигерийский специалист приступит 2 января.

Стоит отметить, что после 19 сыгранных туров текущего розыгрыша второго дивизиона Нидерландов Фортуна с 15 очками в активе расположилась на 18-й позиции среди 20 коллективов.

Интересно, что в бытность игрока Олисе выступал в Нидерландах — с 1997 по 1999 годы он защищал цвета амстердамского Аякса.