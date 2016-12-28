Нидерланды. Новость

Полузащитник Реала Мартин Эдегор намерен продолжить карьеру в Нидерландах.

Норвежский вундеркинд Мартин Эдегор покинет Мадрид этой зимой. 18-летний футболист выступают за вторую команду и Реала и желает играть на более высоком уровне.

Sky Sports со ссылкой на AS информирует о том, что к хавбеку проявляли интерес Вест Хэм и Ливерпуль, но сам полузащитник предпочитает вариант с Нидерландами, где его хотят видеть Аякс и Херенвен.

Контракт Эдегора с Реалом рассчитан до лета 2021-го года. Судя по всему, футболист покинет Реал лишь на время аренды.

В текущем сезоне норвежец забил три мяча в 13-ти встречах за Кастилью, а также провел 90 минут за первую команду в Кубке.