Нидерланды. Новость
Форвард Фейенорда Дирк Куйт настроен играть в футбол на высоком уровне и в следующем сезоне.
ФК Фейенорд
28 декабря 2016, 23:15
Контракт Дирка действует до конца текущего сезона. Тем не менее, Куйт хочет продолжать карьеру.
"До сих пор чувствую себя в очень хорошей форме. Хочу играть и в следующем сезоне, если честно", — заявил голландец.
"Больше всего я хочу победить в чемпионате", — отметил Дирк.
Фейенорд сейчас занимает в чемпионате первое место, опережая Аякс на 5 баллов.
36-летний капитан Фейе в этом чемпионате сыграл 16 матчей и забил 6 голов.