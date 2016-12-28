Нидерланды. Новость

Форвард Фейенорда Дирк Куйт настроен играть в футбол на высоком уровне и в следующем сезоне.

Контракт Дирка действует до конца текущего сезона. Тем не менее, Куйт хочет продолжать карьеру.

"До сих пор чувствую себя в очень хорошей форме. Хочу играть и в следующем сезоне, если честно", — заявил голландец.

"Больше всего я хочу победить в чемпионате", — отметил Дирк.

Фейенорд сейчас занимает в чемпионате первое место, опережая Аякс на 5 баллов.

36-летний капитан Фейе в этом чемпионате сыграл 16 матчей и забил 6 голов.