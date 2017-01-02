Нидерланды. Новость

Нападающий шведского Хельсинборга и молодежной сборной Швеции Джордан Ларссон продолжит карьеру в элитном дивизионе Нидерландов.

Стоит отметить, что по итогам последнего розыгрыша чемпионата Швеции Хельсинборг, цвета которого 19-летний сын легендарного Хенрика Ларссона защищал с лета 2014 года, понизился в классе.

Как сообщает официальный сайт Неймегена, Джордан Ларссон поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 3,5 года.

Отмечается, что в новой команде швед будет выступать под 11-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В 2016 году Ларссон отыграл за Хельсинборг во всех турнирах 33 матча, отметившись 10 голами и 5 ассистами.