Нидерланды. Новость
Нападающий шведского Хельсинборга и молодежной сборной Швеции Джордан Ларссон продолжит карьеру в элитном дивизионе Нидерландов.
Джордан Ларссон, nec-nijmegen.nl
02 января 2017, 20:43
Стоит отметить, что по итогам последнего розыгрыша чемпионата Швеции Хельсинборг, цвета которого 19-летний сын легендарного Хенрика Ларссона защищал с лета 2014 года, понизился в классе.
Как сообщает официальный сайт Неймегена, Джордан Ларссон поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан на 3,5 года.
Отмечается, что в новой команде швед будет выступать под 11-м номером.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
В 2016 году Ларссон отыграл за Хельсинборг во всех турнирах 33 матча, отметившись 10 голами и 5 ассистами.