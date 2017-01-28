Нидерланды. Новость

В стартовом поединке 20-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Нидерландов Виллем II дома добыл волевую победу над роттердамской Спартой.

Двадцатый тур Эредивизи открылся богатым на голы матчем — Виллем и Спарта подарили зрителям пять мячей и два камбэка. Но благодаря позднему голу вышедшего на замену Тома Хайе Виллем все-таки взял первые три очка в 2017 году, тем самым оторвавшись от Спарты уже на четыре пункта.

Для роттердамцев же неожиданные кубковые успехи (выход в полуфинал) в чемпионате не приносят ничего хорошего, а ведь и до зоны вылета новичку высшего дивизиона Спарте уже не так далеко — она занимает тринадцатое место, Виллем — одиннадцатый.

Виллем — Спарта 3:2

Голы: Фран Соль, 18, Лахман, 45, Хайе, 90+3 — Эль-Аззузи, 21, Верхаар, 69

Виллем: Лампру — ван Анхолт, Чиманга, Петерс, Лахман — Лифтинк (ван ден Боомен, 72), Фалькенбург, Кали — Кру (Азума, 90+2), Копперс, Фран Соль (Хайе, 87)

Спарта: Кортсмит — Саксела (Думфрис, 81), Флоранус, Вриндс, ван Дронгелен — Дугалл, Дейкстра, Спирингс — Верхаар (Погба, 86), Броньо (Гудвин, 67), Эль-Аззузи

Предупреждения: Кали, ван ден Боомен — Дейкстра