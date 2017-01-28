Нидерланды. Новость

В текущем розыгрыше элитного дивизиона Нидерландов состоялись еще 3 матча 20-го тура.

ПСВ снова потрепал нервы своим болельщикам, угрожая ничейным результатом в Алмело вплоть до 87-й минуты. Вначале поединка Гераклы могли и вовсе выйти вперед — кто знает, как бы сложилась игра, забей Арментерос не только свой мяч шикарный гол слету в середине второго тайма, но и пенальти на 11-й минуте.

Чемпионский характер, который помог вырвать три очка у Херенвена в добавленное время на прошлой неделе, принес результат и сегодня — за несколько минут до конца второй половины встречи Преппер принес своей команде пусть и очень непростую, но все же победу. ПСВ временно сравнивается по очкам с Аяксом, который свой матч проведет завтра, а Хераклес опускается в нижнюю часть таблицы после третьего поражения в этом календарном году.

Хераклес — ПСВ 1:2

Голы: Арментерос, 74 — Рамселаар, 50, Преппер, 87

Хераклес: Кастро — Дросте, Брюкерс, те Вирик, Хоогма — Брунс (Дуарте, 77), Пелупесси, ван Оойен (Вермей, 73) — Кувас, Дарри (Петерсон, 61), Арментерос

ПСВ: Зут — Ариас, Виллемс (Бренет, 70), Швааб, Изимат-Мирен — Преппер, Гуардадо, ван Гинкель — Перейро (Бергвейн, 79), Рамселаар (Сим де Йонг, 83), Люк де Йонг

Предупреждения: те Вирик, Брунс

На 11-й минуте Арментерос не реализовал пенальти (вратарь)

Гоу Эхед Иглз сегодня отыграли как образцовый аутсайдер чемпионата — в пассиве Орлов красная карточка, автогол и, естественно, поражение. Утрехту в какой-то мере повезло — кубковый матч против Камбуура с двумя дополнительными экстра-таймами изрядно измотал команду тен Хага, и сегодня на поле вышла почти половина резервистов. Но хозяева все сделали сами — на 31-й минуте Схенк продемонстрировал пару танцевальных па в лучших традициях позднего Федора Емельяненко и срезал мяч в сетку. Утрехт получает утешение за вылет из кубка от середняка второго дивизиона, а ГЭИ возвращаются на насиженное место в конце турнирной таблицы.

Гоу Эхед Иглз — Утрехт 0:1

Гол: Схенк, 31 (аг)

ГЭИ: Звартхуд — Гронбаст, Аченте, Фишер, Схенк — Лосиньо, Чиривелья (Хендрикс, 84), Ритцмайер — Антониа, Кроули (Волтерс, 68), Ману (Маатсен, 46)

Утрехт: Йенсен — Трупее, ван дер Меер, Лееувин, ван дер Маарел, Амрабат, Брама, Людвиг — Керк (Живкович, 73) — Йоостен (Айюб, 58), Айер

Предупреждения: Аченте — ван дер Маарел, Трупее, Людвиг, Айер, Керк

Удаление: Маатсен, 62

Рода подошла к сегодняшнему матчу без единой победы с октября прошлого года, пребывая на последнем месте в турнирной таблице. Но керкрадцам тоже существенно помог противник: на восемнадцатой минуте защитник Эксельсиора Юрген Маттей схлопотал красную, а штрафной, назначенный за этот фол, стал результативным — Ауассар с Шахином разыграли стандарт, и последний точным дальним ударом в ближний угол, открыв счет. Воспользовавшись численным преимуществом, Рода забила еще три и красочно покинула последнюю строчку, а Эксельсиор теперь опережает сегодняшнего победителя всего на одно очко.

Рода — Экельсиор 4:0

Голы: Шахин, 19, Паулиссен, 45+1, 65, Папазоглу, 62

Рода: ван Леер — Милец, ван Пеппен (Вербоом, 74), Анану (Веркер, 66), Кум — Аджагун, Ауассар, ван Хифте — Росхеувел, Паулиссен, Шахин (Папазоглу, 58)

Эксельсиор: Хан — Карами, Кейпер, Маттей, де Вейс — Фортес, Вермюлен (Коолвек, 68), Фаик — Ондаан (Дрост, 26), Фреди (ван Дуйнен, 68), Хассельбайнк

Предупреждения: Аджагун, Шахин, Папазоглу

Удаление: Маттей, 18

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