Нидерланды. Новость

Защитник Фиалок Кевин Дикс продолжит карьеру в Эредивизи.

Как сообщает официальный сайт флорентийского клуба, Дикс будет выступать за Витесс на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, что Дикс перебрался в Фиорентину из Витесса минувшим летом за 2,8 миллионов евро.

Контракт молодого голландца с Фиалками рассчитан до конца сезона 2020/21.

В текущей кампании на счету 20-летнего Дикса 2 матча в Серии А, в которых он провел на поле лишь 5 минут.