Нидерланды. Новость

Полузащитник Арсенала Гедион Зелалем до конца сезона будет выступать на правах аренды за Венло.

20-летний Зелалем свой первый матч за Арсенал сыграл более 3 лет назад – в январе 2014 года против Ковентри в Кубке Англии.

В нынешнем сезоне он еще не играл за Арсенал.

Официальный твиттер Венло отрапортовал об аренде полузащитника до конца нынешнего сезона.

Венло после 22 туров лидирует во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.