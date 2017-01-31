Нидерланды. Новость
Полузащитник Арсенала Гедион Зелалем до конца сезона будет выступать на правах аренды за Венло.
Гедион Зелалем, фото фк венло
31 января 2017, 12:34
20-летний Зелалем свой первый матч за Арсенал сыграл более 3 лет назад – в январе 2014 года против Ковентри в Кубке Англии.
В нынешнем сезоне он еще не играл за Арсенал.
Официальный твиттер Венло отрапортовал об аренде полузащитника до конца нынешнего сезона.
Венло после 22 туров лидирует во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.