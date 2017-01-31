Нидерланды. Новость

Полузащитник Бешикташа Арас Езбилиз вскоре может вернуться в Нидерланды.

Soccernews.nl сообщает, что Виллем II хочет до конца января подписать Езбилиза.

Арас летом перешел в Бешикташ, но сыграл в чемпионате всего 6 минут. В стан Орлов перешел еще Райан Бабель, который играет на позиции Езбилиза на фланге атаки.

Езбилиз является выпускником академии Аякса. Родившийся в Турции игрок сборной Армении выступал за Кубань, Спартак и Райо Вальекано.

Рока что неизвестно, клуб из Тилбурга арендует или купит Араса.