Нидерланды. Новость

Экс-футболист Реала, ПСЖ и Челси Николя Анелька будет работать в Роде в качестве консультанта.

Анелька закончил профессиональную карьеру футболиста в 2015 году. Последним местом его работы был индийский клуб Мумбаи Сити, цвета которого он защищал на правах играющего тренера.

Подобный опыт у известного француза был и в китайском Шанхай Шеньхуа в сезоне 2012/2013. До этого он выступал за ряд клубов, наиболее известными из которых являются Челси, Ман Сити, Арсенал, ПСЖ и Реал.

Теперь Анелька присоединился к многообещающему проекту голландской Роды. Там 37-летний специалист cтанет работать с молодежью, а также будет оказывать помощь и консультировать клуб при подписании футболистов из Франции.

Отметим, что недавно у Роды появился новый инвестор — швейцарец Алексей Коротаев. Бизнесмен пообещал инвестировать в клуб немалые средства, чтобы он был успешен в будущем.

Интересно, что именно после совета Анелька Рода взяла в аренду у Бастии полузащитника Ли Ури.

На данный момент Рода с 16-ю очками располагается на предпоследнем, 17-м месте, в турнирной таблице Эредивизи.