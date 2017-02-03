Нидерланды. Новость

Представляем вашему вниманию превью к 21-му туру голландского чемпионата.

В последних шестнадцати матчах Ден Хааг добыл всего одну ничью и две победы — да и то минимальные. Надеяться Желько Петровичу остается только на новичков, которых в зимнее трансферное окно в Гааге появилось немало и почти на всех позициях — вряд ли они все выйдут в старте, но, если вспомнить безнадежную игру Аистов в предыдущих матчах, изменений в составе можно ожидать предостаточно. Витесс тоже пополнил силы в январе, в том числе и футболистами, которые уже знакомы с клубом — из московского Динамо вернулся небезызвестный защитник Александер Бюттнер. Учитывая неплохую форму гостей (в двух последних матчах Витесс выбил из кубка Фейенорд и выиграл у АЗ в Эредивизи) и вообще разницу в классе, шансов у Ден Хаага очень и очень немного.

Несмотря на то, что ПСВ после зимнего перерыва выиграл все матчи, уверенными победы команды Коку назвать нельзя — чего стоят валидольные три очка в матче с Хераклесом, не говоря уже о двух мячах, отыгранных в добавленное время, во встрече с Херенвеном. АЗ вполне может не просто потрепать нервы эйндховенцам, а и дожать их, оставив без ничего; но это все же маловероятный вариант — скорее чемпионы соберутся на матч с серьезным соперником и покажут достойный своего звания футбол.

В прошлые выходные Рода набросала Эксельсиору аж четыре мяча, празднично прервав свою серию из десяти матчей без побед. Вот только кураж поймать керкрадцам вряд ли удастся — в воскресенье к ним в гости приедет Аякс, для которого сейчас каждое очко на вес золота — отставание от Фейенорда в пять очков нужно сокращать. Предпосылок для сенсации скорее нет — травмированы у амстердамцев только резервисты, на своем поле Рода побеждала аяксидов целых девять лет назад, да и вообще Аякс не Эксельсиор. Рода привыкла играть от обороны, что доставит Аяксу прогнозируемые трудности, но трудности эти условны — очень слабо верится, что Аякс ограничится одним мячом в ворота предпоследней команды чемпионата.

В этом сезоне на домашней арене Твенте проиграл всего два раза — но остановит ли это Фейенорд? После вылета из кубка у Фейе осталась одна цель — чемпионство в лиге, и к этой цели роттердамцы будут идти всеми силами. Да, Твенте не так уж плох — перед Новым годом даже Аякс победили, но Фейенорд играет слишком организовано, ярко и эффективно — выезд в Энсхеде не должен стать проблемой для лидера.

Херенвен отлично провел первую половину сезона, а вторая идет пока что так себе. Хотя за поражение от ПСВ Фризам не должно быть стыдно, да и в дерби с Гронингеном команда Стреппела должны был открывать счет и побеждать; результатов нет, но игра никуда не делась. Для такого Херенвена Утрехт — прекрасный вариант, чтобы понять: стоит надеяться на четвертое место по итогам сезона или готовиться к путешествию вниз по турнирной таблице, как обычная команда, которая просто временно задержалась на непривычно высоком для себя месте.

Интересные факты:

— две последние команды в турнирной таблице — Гоу Эхед Иглз и Рода — провели самое активное трансферное окно — 11 и 12 трансферов;

— больше всех на трансферах заработал Аякс — 12,5 млн евро;

— форвард Фейенорда Николай Йоргенсен на данный момент является лучшим бомбардиром (14) и ассистентом (8).

Ден Хааг — Витесс

Пятница, 3 февраля. Кесера (Гаага), 21:00

Главный арбитр: Симен Мюльдер

Личные встречи (на поле Ден Хаага): +13=7-5, 33-28

Не сыграют: Кастанеер, Хавенаар, Янсен (все — Ден Хааг)

Неймеген — Гоу Эхед Иглз

Суббота,4 февраля. Гоффертстадион (Неймеген), 19:30

Главный арбитр: Бйорн Кейперс

Личные встречи: +14=12-5, 59-43

Не сыграют: Бернет, Лейвакабесси — Дамен, Давид

АЗ — ПСВ

Суббота,4 февраля. АФАС (Алкмаар), 20:45

Главный арбитр: Сердар Гозюбююк

Личные встречи: +16=9-17, 50-64

Не сыграют: Влаар — Локадия

Виллем II — Хераклес

Суббота,4 февраля. Виллем II (Тилбург), 20:45

Главный арбитр: Аллард Линдхаут

Личные встречи: +12=7-6, 38-30

Не сыграют: Огбече, Хееркенс, Оджо — Вуйчевич, Фледдерус, Агбалян

Гронинген — Эксельсиор

Суббота,4 февраля. Еуроборг (Гронинген), 21:45

Главный арбитр: Эдвин ван де Грааф

Личные встречи: +15=7-2, 51-20

Не сыграют: ван Веерт — Элберс, де Реувер, Аргхус

Рода — Аякс

Воскресенье, 5 февраля. Паркстад (Керкраде),13:30

Главный арбитр: Данни Маккели

Личные встречи: +10=18-22, 58-80

Не сыграют: Черч — Нури, Черны, Клемент

Спарта Р — Зволле

Воскресенье, 5 февраля. Хет Кастел (Роттердам),15:30

Главный арбитр: Бас Нейхейс

Личные встречи: +8=7-1, 31-17

Не сыграют: Бредейк — Деккер

Твенте — Фейенорд

Воскресенье, 5 февраля. Гролс Весте (Энсхеде),15:30

Главный арбитр: Деннис Хиглер

Личные встречи: +17=21-15, 78-70

Не сыграют: Эде, Стевенс — ван Беек

Утрехт — Херенвен

Воскресенье, 5 февраля. Галгенваард (Утрехт),17:45

Главный арбитр: Йохем Кампхейс

Личные встречи: +11=8-7, 44-34

Не сыграют: Руйтер, Браафхейд, Штридер — Схаарс, Веерман