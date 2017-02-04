Нидерланды. Новость

Арнемцы легко переиграли Ден Хааг на его поле.

Желько Петрович выпустил троих новичков в основе и четвертого на замену во втором тайме — но Ден Хааг в целом остался все тот же. Это и не удивительно: суперзвезд, способных в одиночку решать исход игры, в команде не прибавилось, а простым смертным еще предстоит влиться в состав; сколько на это уйдет времени и будет ли результат — неизвестно. А Витессу сегодня хватило двух мячей: первый — поразительный гол Тиядуини метров с восемнадцати, второй — тоже зрелищный: на свидание с голкипером вышло сразу трое игроков Витесса (хотя претензии Аистов на офсайд более чем понятны). С тремя очками арнемцы временно поднимаются аж на пятое место, а Ден Хааг молится, чтобы Рода и ГЭИ в этом туре тоже остались без очков.

Ден Хааг — Витесс 0:2

Голы: Тиядуини, 29, Накамба, 31

Ден Хааг: Шеткюс — Эбуэи, Канон, Майсснер, Бюгельсдейк — Трибулл (Гортер, 46), Эль-Хаяти (Дюплан, 60), Эль-Махдауи — Схакен, Волтерс, Фернандес (Хавенаар, 70)

Витесс: Роом — Леердам, Крусвейк, Кашия, ван дер Верфф — Накамба, Натан (Миазга, 87), Бэйкер — Рашица, Тиядуини (Фоор, 77), ван Вольфсвинкель

Предупреждения: Канон, Волтерс, Гортер