Нидерланды. Новость

В рамках 21-го тура голландского чемпионта ПСВ на выезде без проблем разобрался с АЗ (4:2).

Йетро Виллемс омрачил дебют Тима Крула в футболке АЗ — первые же два удара ПСВ по воротам Сыроваров стали результативными, и оба нанес маленький левый защитник. АЗ ответил практически сразу — через минуту после второго пропущенного мяча Фред Фрайди получил передачу в штрафной и точно пробил в ближний угол.

Интрига возобновилась, но ненадолго: еще до перерыва Гастон Перейро после идеальной скидки головой от Люка де Йонга в упор расстрелял бедного Крула. При счете 3:1 во втором тайме ПСВ сел в защиту, а когда Вуйтенс на 71-й минуте получил вторую желтую, исход матча уже был решен, хотя до финального свистка соперники обменялись еще двумя голами. Матч между АЗ и ПСВ в Алкмааре заканчивается со счетом 2:4 третий сезон подряд, и ПСВ с 46 очками временно догоняет Аякс, а Сыровары, потерпев поражение, не смогли потеснить Витесс с пятого места.

АЗ — ПСВ 2:4

Голы: Фрайди, 17, 85 — Виллемс, 13, 16, Перейро, 41, Люк де Йонг, 80

АЗ: Крул — Хацидиакос, Вейндал, Вуйтенс, ван Эйден — Бель Хассани (Сентьенс, 75), Лукассен, Ринстра — Джаханбаш (ван Овереем, 84), Гарсия (Танкович, 69), Фрайди

ПСВ: Зут — Ариас, Виллемс, Швааб, Морено — Преппер, Гуардадо, ван Гинкель (Сим де Йонг, 84) — Перейро (Бергвейн, 69), Рамселаар (Хендрикс, 70), Люк де Йонг

Предупреждения: Лукассен, Вуйтенс — Ариас, Преппер, ван Гинкель, Рамселаар, Перейро

Удаление: Вуйтенс, 71