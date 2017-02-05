Нидерланды. Новость

Несмотря на ожидаемый результат, Рода доставила Аяксу немало проблем и сегодняшние три очка дались команде Боша очень нелегко.

В зимнее трансферное окно керкрадцы пополнились девятью новыми футболистами, но сегодня в старте появился всего один — Мохамед Эль-Макрини. В остальном на поле вышли те же игроки, что неделю назад разобрали Эксельсиор со счетом 4:0. Несмотря на перевес Аякса в контроле мяча, Рода создавала более опасные моменты, а на 38-й минуте Шахин даже выходил на свидание с Онана — безуспешно. После одного из таких потраченных впустую шансов Роды уже во втором тайме Аякс нежданно-негаданно вышел вперед: Клаассен подобрал мяч у вратарской площадки и носком ткнул его в ближний угол. Но Рода, отставая в счете, не перестала растрачивать моменты: Аджагун дважды выходил один-на-один, был шанс у вышедшего на замену Папазоглу — но все в никуда. Перед самым финальным свистком, когда хозяевам уже нечего было терять и они забыли о защите, Юнес забил еще один, окончательно испортив настроение болельщикам на трибунах и новому совладельцу Алексею Коротаеву. Аякс временно сокращает отставание от первого места до двух пунктов, а Рода, несмотря на достойную игру, остается на предпоследнем месте.

Рода — Аякс 0:2

Голы: Клаассен, 53, Юнес, 90+3

Рода: ван Леер — Милец (Райков, 86), ван Пеппен, Анану, Кум — Ажагун, Эль-Макрини, ван Хифте — Росхеувел (ван Велзен, 73), Паулиссен, Шахин (Папазоглу, 59)

Аякс: Онана — Велтман, Синкгравен, Санчес, Виргевер — Клаассен, Шене, Зиех (ван де Беек, 81) — Клюйверт (Нури, 67), Юнес, Долберг

Предупреждения: Клаассен