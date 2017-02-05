Нидерланды. Новость

В текущем розыгрыше элитного дивизиона Нидерландов состоялись еще 2 поединка 21-го тура.

Во встрече двух аутсайдеров Эредивизи Зволле оказался сильнее Спарты. Гости доминировали по ходу всей встречи, а на девяностой минуте счет на табло был 0:3. Вряд ли кто-то ожидал, что Спарта, пусть и совсем ненадолго, сумеет возродить интригу при таком раскладе, но Матиас Погба успел отыграть два мяча. Хотя от этого трибунам Хет Кастел стало только обиднее — забить третий и сравнять счет за двадцать секунд их команде уже не удалось. Зволле увозит домой три очка и меняется местами со Спартой в турнирной таблице.

Спарта Р — Зволле 2:3

Голы: Погба, 90+1, 90+3 — Мениг, 51, Брок-Мадсен, 62, Исраэльссон, 86

Спарта: Кортсмит — Думфрис (Погба, 72), Флоранус, Брюир, ван Дронгелен — Дейкстра, Сануси, Спирингс (Кабраль, 64) — Верхаар (Пушич, 64), Калеро, ван Моорзел

Зволле: ван дер Харт — Схенкевелд, Вармердам, Марселлис, Буй — Холла, Саймак (Исраэльссон, 82) — Эхизибуэ (Мохтар, 69), Мениг (Онгенда, 63), Томас — Брок-Мадсен

Предупреждения: Думфрис — Схенкевелд, Мохтар

Удаление: Схенкевелд, 84

Утрехт и Херенвен провели два противоположных тайма — в первом ощутимо доминировали хозяева, во втором — гости. На 25-й минуте команда тен Хага открыла счет: Андреас Людвиг с острого угла точно пробил мимо Мюльдера. Вплоть до самого конца первой половины матча Херенвен не мог как следует огрызнуться, лишь перед свистком на перерыв у Бейкера был шанс после подачи с фланга от Зенели. Во втором тайме Фризы все-таки перехватили инициативу в свои руки, но забитых мячей зрители больше не увидели — зато увидели пятую и шестую красные карточки 21-го тура Эредивизи. Херенвен продолжает лихорадить, и команда Стреппела такими темпами в ближайшее время запросто опуститься и ниже пятой строчки — тогда никто не вспомнит, как Фризы большую часть чемпионата поджимали ПСВ в турнирной таблице. Утрехт же без лишнего шума пробирается на освобожденное четвертое место с 34 очками.

Утрехт — Херенвен 1:0

Гол: Людвиг, 25

Утрехт: Йенсен — Трупее, ван дер Меер, Лееувин, Янссен — Амрабат (ван дер Маарел, 48), Брама, Людвиг — Баразите (Лабьяд, 76) — Айер, Живкович

Херенвен: Мюльдер — Марцо, Бейкер, Сент-Юсте, ван Акен — Кобаяси, Торсби, Эдегор (ван Амерсфоорт, 90) — Зенели (Слагвеер, 80), Ларссон, Гучаннеджад

Предупреждения: ван дер Меер, Брама, Янссен — Ларссон

Удаления: Людвиг, 87 — Ларссон, 83

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