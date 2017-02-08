Нидерланды. Новость

Сербский специалист Желько Петрович больше не является главным тренером команды из Гааги.

Петрович пришел в АДО в июне, но сегодня руководство его уволило за неудовлетворительные результаты.

Под его началом Ден Хааг занимает 16-е место в чемпионате, которые позволяет лишь бороться в турнире за выживание.

В последних четырех матчах команда уступила, а от последнего места Ден Хааг отделяет лишь одно очко.

Петрович ранее работал ассистентом в Гамбурге, Вест Хэме, Сандерленде, Анжи и сборной Сербии. Самостоятельно руководил Боавиштой и Ваалвейком.

Желько известен по выступлениям в 90-х за Севилью, Ден Босх, Ваалвейк и ПСВ, а также участием на чемпионате мира во Франции в составе сборной Югославии.