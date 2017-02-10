Нидерланды. Новость

Зволле в домашних стенах не имел проблем с Неймегеном.

После удачного матча на выезде в Роттердаме Зволле продолжает побеждать: сегодня от Синих пострадал Неймеген. Счет в середине второго тайма не без доли везения открыл Брок-Мадсен, перебросив голкипера с очень острого угла, — датчанин забил четвертый гол после рождественского перерыва. Вскоре преимущество удвоил Мениг, и до финального свистка Неймеген не подавал надежд на ничью — наоборот, хозяева могли довести победу до разгрома. Это первая домашняя победа Зволле с октября прошлого года, и она поднимает команду уже на 12 место, подальше от зоны вылета, где Синие провели большую часть этого сезона.

Зволле — Неймеген 2:0

Голы: Брок-Мадсен, 57, Мениг, 71

Зволле: ван дер Харт — ван Полен, Вармердам, Марселлис, Буй — Холла, Саймак (Исраэльссон, 80) — Эхизибуэ (Мохтар, 68), Томас, Мениг — Брок-Мадсен

НЕК: Дейе — Дирестам (Хейнлот, 65), Фомичев, Думич, Голла — Бикель (Кадиоглу, 73), Мессауд, Брейнбург — Ларссон, Райхи, Грот (Авонийи, 42)

Предупреждения: Хейнлот