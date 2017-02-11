Нидерланды. Новость

Не стало легенадрного игрока сборной Нидерландов и Аякса.

Легендарный футболист скончался в возрасте 73-х лет.

Кейзер был частью великого Аякса, который выигрывал Кубок Европейских Чемпионов в 1971, 1972 и 1973 годах и 6 раз становился чемпионом Нидерландов.

В чемпионате Нидерландов он забил 146 голов.

Последний свой матч за Оранье Кейзер сыграл против Швеции (0:0) на чемпионате мира в Германии.

Кейзер успел поиграть за Брюгге, Андерлехт, Портленд и Тулузу.