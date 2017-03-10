Нидерланды. Новость
Защитник Витесса Арнолд Крёйсвейк забил первый гол в своей профессиональной карьере.
twitter.com/MijnVitesse
10 марта 2017, 22:31
В домашнем матче Эредивизи против Спарты 32-летний защитник Витесса Арнолд Крёйсвейк забил свой первый гол в карьере.
Это произошло на 40-й минуте в 321-м профессиональном матче Крёйсвейка, голевая засуха которого длилась 25318 минут.
Кроме Витесса, в который он перешел в 2014 году, за свою профессиональную карьеру Крёйсвейк играл в Нидерландах за Гронинген, Роду и Херенвен, а также в Бельгии за Андерлехт.