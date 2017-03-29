Нидерланды. Новость

Капитан сборной Нидерландов Арьен Роббен считает, что игроки должны сказать свое слово при назначении нового человека на пост наставника оранжевых.

После неудачного поединка против Болгарии, в котором голландцы уступили со счетом 0:2, тренер команды Данни Блинд был отправлен в отставку. Кто станет его преемником в данный момент неизвестно, однако Роббен считает, что этот вопрос не должен решаться без учета мнения опытных игроков команды.

"Мы хотим участвовать в процессе выбора нового тренера. Уэсли Снайдер и я 14 лет отыграли в национальной сборной. Мы принимали участие в множестве матчей под руководством многочисленных тренеров. Думаю, мы имеем представление о том, какой наставник нужен команде".

"Я капитан, а потому первый человек, через которого футболисты держат связь", — подытожил Роббен.

Нового тренера Федерация футбола Нидерландов планирует назначить до следующего матча отборочного турнира к чемпионату мира, который оранжевые проведут 9 июня против Люксембурга.

После поражения от Болгарии голландцы обосновались на 4 строчке в таблице, уступая Франции, Швеции и Болгарии.