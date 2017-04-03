Нидерланды. Новость

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал считает, что футболисты национальной команды должны разделить вину за провал с уволенным Данни Блиндом.

И провал в отборе к Евро-2016, и неудачное выступление в квалификации ЧМ-2018 все дружно повесили на главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда, уволенного после поражения от Болгарии — 0:2. Однако Луи ван Гаал, которого многие прочат в преемники Блинда, уверен, что игроки виноваты не меньше.

"Я думаю, это нечестно — все свалить на тренера, — заявил тренер, приведший сборную Нидерландов к "бронзе" на ЧМ-2014. — Да, его работа не была идеальной, но футболисты тоже не проявили своих лучших качеств. Прежде всего — характера. Поэтому они в равной степени должны разделить все те упреки, которые были адресованы Блинду".

"Теперь же главной задачей для федерации остается найти нового тренера для сборной, причем как можно скорее. Готов ли я снова возглавить национальную команду? Я отвечу на этот вопрос, если представители футбольного союза его зададут".

После пятого тура отборочного турнира сборная Нидерландов занимает в группе А 4-е место, на 6 очков отставая от лидирующей сборной Франции и на 3 от идущей второй Швеции.