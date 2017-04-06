Нидерланды. Новость

Нападающий Фейенорда Дирк Куйт достиг впечатляющей отметки в 150 забитых мячей в Эредивизи.

Знаменательное событий случилось в поединке 29-го тура первенства Нидерландов, в котором Фейенорд на своем поле камня на камне не оставил от Гоу Эхед Иглз. Лидер чемпионата разобрался с его аутсайдером с неприличным счетом 8:0, при этом третий по счету гол в матче забил ветеран команды из Роттердама Дирк Куйт. Для опытного голландца данный мяч стал юбилейным 150-м в первенстве родной страны, что является весьма впечатляющим показателем.

Свой первый гол в Эредивизи Куйт забил за Утрехт. Примечательно, что всю свою нидерландскую карьеру Дирк провел в футболках всего двух вышеупомянутых клубов, отличившись 51-м голом за Утрехт, и 99-ю голами за Фейенорд. Таким образом, футболист близок к еще одному юбилейному показателю в 100 голов за команду из Роттердама.

В текущем сезоне на счету Куйта 9 голов и 5 результативных передач в чемпионате Голландии.