Нидерланды. Новость

Нападающий Шальке Клаас-Ян Хунтелаар не исключает вариант с возвращением в Аякс предстоящим летом.

Хунтелаар выступал за Аякс в период с 2006-го по 2008-й год, и вернется на Амстердам Арену в составе Шальке в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Действующий контракт нападающего с Кобальтовыми заканчивается предстоящим летом, и 33-летний Хунтелаар не исключает своего возвращения в Аякс.

"Все возможно. Но трудно говорить о чем-либо сейчас. Посмотрим", — сказал Хунтелаар.

"Аякс был моей любовью детства. Я всегда был большим фанатом Аякса. И в этом нет ничего удивительного, ведь вся моя семья поддерживает Аякс".

Хунтелаар был ключевым игроком Шальке в последние сезоны, но в текущей кампании он выходил в стартовом составе лишь в пяти матчах Бундеслиги, забив только один гол.