Нидерланды. Новость

Вингер Витесса Милот Рашица поставил свою подпись под новым трехлетним контрактом.

Милот Рашица продлил контракт с Витессом до 2020 года, информирует официальный сайт арнемцев.

"Я хорошо чувствую себя в Витессе и знаю, что здесь у меня есть все условия для прогресса", — отметил Рашица.

20-летний Рашица перешел в Витесс зимой 2015 года из Косова Вуштрри.

В прошедшем сезоне косовар забил четыре гола и отдал 12 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.